做港版木村！蕭正楠向米芝蓮廚師學藝

新冠肺炎肆虐全球，近大半年航空業停擺，無綫旅遊節目全數「冚旗」，節目選材本着「窮則變、變則通」的理念，有見人人留家抗疫下廚開餐，煮食節目應運而生。無綫落力打造一班星級廚神，如肥媽、李家鼎、黎諾懿、陳煒及江美儀等，他們的節目在「疫境」中大受歡迎，不少更乘勢擴展飲食生意，財源滾滾來！

有見及此，myTV SUPER以日本男神木村拓哉主演劇《摘星廚神》為藍本，推出自家製高檔飲食節目《Testing Menu》，由蕭正楠一連十集主持。今次阿蕭有木村「加持」，還有機會跟多位米芝蓮廚師學藝，升呢做「Fine Dining廚神」指日可待！

阿蕭要從一個新手開始跟米芝蓮廚師學廚，當中難免有壓力，不過屢嘗挫敗正好是他把「烹調小宇宙」推向更高層次的原動力，他昨日受訪時大呼興奮：「遲啲會跟米芝蓮學嘢，用最平嘅食材煮Fine Dining，真係好想學呀！咁難得佢哋將秘技教我，我會抄低筆記，將呢10集學到嘅再煮畀大家食，睇吓同之前有咩唔同，希望真係做到『摘星廚神』！」阿蕭的老婆黃翠如最有口福，她不禁笑說：「通常係佢負責煮，所以如果佢學到，我會好着數！」

該節目昨日拍攝宣傳片，愛下廚的阿蕭表示：「沒有不好的食材，只有劣質的廚師；食材本質不分貴賤，廚藝決定價值。」為了證明此言非虛，他在片中挑戰以最少的食材，炮製最極致的味道，他為精緻的菜餚命名後，將邀請星級嘉賓試食。

曹永廉與阿蕭向來老友，廚藝亦相當耍家，問到可有獲邀試菜？他即抵死說：「老老實實，我就未食過佢煮嘅嘢，可能我當運、好彩啦！話佢煮得好叻喎，佢老婆咁瘦，佢自己又唔肥，好食極有限啦！（佢扮木村煮Fine Dining！）今次佢做呢個節目，仲要扮木村，我覺得有少少侮辱囉……希望佢做得好啲啦！人哋木村煮嘢真係做得好細緻㗎，平時見佢（阿蕭）都係煎吓雞翼，未必出到大場面！不過咁……可能最近佢學咗啲好嘢，但我煮嘢一定叻過佢，如果搵我上去節目令佢冇面，呢個我就最擔心！」

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