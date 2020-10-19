睇好攞視帝！張文慈羅仲謙新劇拍出真感情

藝人張文慈（Pinky）於無綫新劇《木棘証人》內，與型男羅仲謙發展一段「姐弟情」，二人戲裏戲外互相關心，結果培養出真感情。拍攝期間二人互相為對方慶祝生日，如今劇集出街，Pinky更向這位「細佬」送祝福﹕「之前喺《跳躍生命線》內，扮演我細佬嘅馬德鐘攞咗視帝，今次我都希望『再下一城』，謙謙能夠得獎，我就安樂晒喇。」

Pinky今次演得相當投入，對戲中謙謙女友之一的張秀文相當挑剔﹕「覺得秀文唔夠好，同埋覺得佢想呃謙謙啲錢，所以成日同佢鬥氣，好唔鍾意佢。有場戲講佢蒸水蛋畀大家食，我就怪佢唔關心謙謙受傷嘅傷口。（現實生活中你都係『麻煩姑奶』？）梗係唔係，完全相反添，好記得當年細細佬鍾意咗佢依家太太，我仲鼓勵佢發力去追，又為佢祈禱想佢成功。有次細細佬喺台灣，想買信畀女友，都係我教佢應該揀乜嘢禮物，到依家我都同弟婦好friend㗎。」

身在內地工作的她未能返港配合劇集宣傳，Pinky相當內疚﹕「因為我同人簽咗約，加上返嚟需要隔離關係，所以真係唔得，辛苦晒其他拍檔喇，我會喺網上落力出甫宣傳。」

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