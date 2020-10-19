關嘉敏大晒索爆婚照　惹閃婚疑雲！

女子組合Bingo成員Carman（關嘉敏）近期愈戰愈勇，日前於社交網上載一輯性感爆燈的婚紗照，大晒其36C上圍及蛇腰惹起閃婚疑雲，除有網民大呼：「我要娶佢做老婆外」，連遠至巴黎的粉絲也留言：「Kisses from Paris。」

Carman接受訪問直呼：「着起咁靚嘅婚紗，我都想結婚。」不過她又笑住說首要先找個對象，自己亦期望試婚紗時，有另一半在試身室外等她。問可有追求者？她直認：「都有嘅，只係最近忙緊備戰《全民造星III》，日日都好早出門口，又好早先返到屋企，連續幾日都未見過夜晚，日日都好攰，連撳電話時間都冇，希望比賽後可以拍吓拖。」至於夢想中的婚禮？她稱最想可在大草原行禮，皆因鍾愛大自然：「我參加咗好多環保嘅event，其實大自然好靚，只係我哋唔識保育，搞到啲地方污糟晒。」

談及有遠至法國的粉絲，她就話：「第一眼見到嚟自法國嘅fans梗係好Surprise啦，因為未試過嘛，平時都係香港、內地、澳門、台灣或馬來西亞嘅fans，最近都多咗美國同巴西嘅fans朋友，我都好開心啦，希望嚟梗會認識更多唔同國家嘅fans朋友。」至於可有信心勝出《全》？她說：「我都定咗個小小目標，就係入咗最後十強，可以擁有屬於自己嘅演出機會。」

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