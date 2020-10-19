網友關心唔生仔原因　周海媚鬧爆：與你何干？

長居內地的女星周海媚（海味）雖然仍是單身一族，但她毫不寂寞，因有五隻愛犬日夜陪伴，並齊齊住在萬呎的豪宅內，而愛犬們更是食得好住得豪，牠們不單睡的是King Size床，更可享用專屬的大浴缸。日前是其中一隻愛犬9歲生日，海味當然厚待，特別訂造可供犬隻吃的生日蛋糕，只見其愛犬不消一會，已把生日蛋糕吃清，連碟子也舔得一乾二淨，半點餅碎也沒有。

短片發布後，不少網友大讚海味十分有愛心，不過其中有一位網友卻特別關心其感情生活，留言反問她：「這麼有愛，為甚麼不生個孩子來帶？」此話即令海味留言「反擊」：「與你何干？」並加了挖鼻孔的表情符號。另外也有網民可能「餓劇」太久，留言叫海味不要只掛着發短片：「姑娘快接劇本去！」海味又回覆：「你管我，我高興！」

另外，海味也發布大歎火鍋時，把食物吃清光的短片，片中她以「四眼妹」look現身，胃口奇佳的甚麼也吃，有網民反問她：「明星不是都減肥嗎？」海味繼續發揮我行我素的本色，她回覆：「我從來不減！」不少網民大讚海味真性情，不做作，反而更獲粉絲喜愛。

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