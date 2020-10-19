一文睇晒！iPhone 12上台優惠

一於睇吓各大網絡商出iPhone 12手機有乜優惠！

隨着iPhone 12推出，各大電訊商又多個理由「吸客」，以下就綜合各台出機優惠，睇吓各自有咩着數啦！

C記享高折扣

- 即日起csl或1O1O客戶凡登記指定5G月費及iPhone 12/iPhone 12 Pro 組合，簽訂 36 個月承諾期，即可享機價折扣高達HK2,650

- 凡登記指定5G月費及iPhone 12/iPhone 12 Pro組合，可獲Airbox全無線流動電源乙部

- 以指定型號手機Trade-in及升級至5G服務計劃，可享舊機一換一優惠。例如以iPhone 11 Pro 256GB作舊機回收，只須繳付HK$239便可升級至iPhone 12 Pro 256GB

- 以Mox Card付款可享額外5% Cashback，現金回贈高達HK1,000

3仔送現金券

- 3香港提供HK$288、HK$388及HK$688三個5G SIM月費計劃外，本地5G數據量分別多達30GB、100GB及200GB

- 指定滙豐信用卡額外再獲33%數據量

- 於11月30日或之前上台同時升級加購月費HK$58的「4.5G 任用數據王」，可享無限速4.5G，其後數據任用，並可獲HK$2,000手機現金券

- 首500名選用此優惠計劃的客戶，更可額外獲得9,999易賞錢積分

- 另有「5G 連手機現金券計劃」，月費分別$HK638及HK$938，各有100GB及200GB本地數據量，最多送HK$15,000手機現金券

中移動送漫遊數據

- 中國移動香港提供HK$198、HK$298、HK$398及HK$498月費計劃，分別有30GB、100GB、200GB及300GB 5G本地數據用量

- 出iPhone最多享HK$1,000折扣，例如iPhone 12 Pro Max 512GB原價要HK$$11,899，合約優惠價只需HK$10,899

- 新上台選用指定5G服務計劃再享額外折扣優惠，由$500至$2,000不等，變相最高折扣達HK$3,000

- 所有計劃均提供大灣區(中國內地及澳門)漫遊數據，最多20GB