【胞弟墮斃】黎美言憔悴認屍：幫細佬延續夢想

前女子組合HotCha成員黎美言（Winkie）的28歲胞弟黎嘉駿（Harry）日前墮斃，今早Winkie、其雙親加親友一行約7人抵達殮房辦理手續，隨後再有一名女友人駕車到達。見身穿素服、束起頭髮、素顏的Winkie雖然面容憔悴，但外表非常堅強，並冇雙眼通紅。未幾，其母步出殮房後情緒激動嚎啕大哭，需丈夫及Winkie攙扶至一旁，氣氛哀傷、見者心酸。

約10時45分，Winkie於親友陪伴之下離開，應傳媒要求停低影相，並謂：「辛苦晒大家！（心情如何？）OK。（爸爸、媽媽心情？）都唔好，我會用盡全力去照顧爸爸、媽咪先。」Winkie再說胞弟身前是一個非常之值得尊敬的舞台劇演員，同時亦是作詞人，曾創作多首作品，之後會替他完成其夢想及遺願：「佢有一個劇團，我會幫佢延續落去、會幫佢出一隻碟同埋散文集。」

講到有指胞弟生前備受事業及感情問題困擾而選擇輕生，問到Winkie可得悉真正原因？她表示：「我諗大家就唔好再去深究個原因，因為要尊重佢，反正佢係我一生中最愛嘅細佬，多謝大家！辛苦晒大家！」說畢Winkie便向前行、兼揮手道別，追問到可有夢見弟弟？她指：「我哋祈禱呀！堅強！（身後事如何處理？）會再處理。」然後便上車離去