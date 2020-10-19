彈彈吓邪惡視角　李元玲自拍換衫片明益街坊

馬來西亞鋼琴女神李元玲不嬲都愛派福利，咩比堅尼做Gym、泳池旁做單人運動等通通做過晒，點知女神今次又有新搞作，佢由自己起身、換衫、出街見朋友都用鏡頭紀錄低，即係咩都畀網友睇晒，唔噴鼻血都話你好嘢！

片段一開始就見到白色Bra Top、粉色褲仔上陣嘅李元玲半躺床上，準備起身嘅佢仲好開心咁彈彈吓，鏡頭仲跟住佢走入衣帽間添～

鏡頭一轉，就見到佢已經換上粉紅色內衣褲揀衫出街，本身着住藍色迷你裙嘅佢，嚟一招「釜底抽薪」式着佢件白色小背心，一路彈住咁抽到連底底都騷埋，真係睇到大家硬晒……個拳頭！

點知佢又唔多Like套衫，又着又除，最後都係換上黑色熱褲出街見人，仲鬼咁誘人咁對鏡頭放電，宅男都畀佢迷到一陣陣。終於佢去到餐廳，成枱美食都唔及佢咁令人唾涎三尺，佢就拎起嘢食又含又啜擺入口，果然女神就係女神，食嘢都零舍好睇過人。

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