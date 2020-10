藝人楊秀惠上年秘密結婚及生女後,一直留在馬來西亞湊女,但近日佢就返咗香港,基本上任何返港人士都要隔離14日先可以自由活動,而楊秀惠出關後就第一時間去見好姊妹岑杏賢(Jennifer),目的係為佢慶祝生日,楊秀惠呢個好姊妹認真唔話得!岑杏賢留言說:「看看誰回來,我哋終於唔需要再用FaceTime!終於可以見到大家, Look who is back!多謝妳所有的暖意!我知道一直都會『手』護着」。而早前入紙註冊結婚的Jennifer,右手無名指戴上巨鑽婚戒,認真閃爆!

而楊秀惠都將相片Post上社交網,好友莊思敏及粉絲都非常驚喜,留言問佢:「你返嚟?」睇嚟楊秀惠要抽多點時間同朋友聚舊喇!

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片!

家有可愛貓狗,想同更多嘅人分享?

有橋有料,素人想一片成名?

立即寄片嚟: bunfun@on.cc