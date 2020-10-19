小魔女「變身器胭脂」　神還原童年回憶

相信《小魔女DoReMi》 必定是絕大部分90後女生的童年回憶，甚至可能跟小編一樣到今天仲好記得主題曲嘅旋律，又或對卡通入面的小魔女服裝、各款變身器與波龍念念不忘。

適逢今年是《小魔女DoReMi》的20周年紀念，日本唔少商店都舉辦許多周年紀念快閃店及推出限量商品。而日本萬代旗下的彩妝品牌Creer Beaute亦推出了像真度超高的「變身器胭脂」。外形採用第一代的「見習生轉換器」，細節位做得非常足，簡直是神還原呀！

除了外表相常夢幻外，打開後亦內有乾坤。這款「變身器胭脂」告別了一般胭脂的餅裝設計，而是非常有創意的造成了一個個的粉紅小球，小球有3種不同色調的玫瑰粉紅，而且加入了角鯊烷，用掃子輕掃上臉，補濕又粉嫩。聞說這款「Pirika Pirilala 見習いタップ カラーボールチーク」由即日起至11月15日在Bandai官網上接受預購，價格是4,620日圓（含稅）（約HK$338），預計在2021年3月發貨，想要一嘗變身夢的Sis不妨入手！