避疫停辧握手會　AKB改搞網上交流會似熱線中心

新冠肺炎打擊各行各業，連一向以握手會作賣點的日本偶像女團亦大受影響。大堆頭女團AKB48自今年2月1日起停辦大型握手會後，前日一連兩日起，在千葉市補辧大型網上交流及演唱會，代替因疫情而被取消的單曲《Sustainable》及《失戀，謝謝你》握手會，但活動為防疫以閉門舉行，不招待粉絲入場。32名成員排排坐，透過即時通訊軟件，隔住Mon與fans交流，但就有網民笑場面似足籌款節目的熱線中心。

過去多年月受到疫情影響，AKB成員只能分開活動，過去兩日久違以32人上陣，跳唱多首歌曲。對於以網上交流會取代握手會，總監督向井地美音說：「雖然最初感到不習慣，但可以看到粉絲的家，透過有別以往的形式交流，感覺很開心。」主將岡田奈奈說：「粉絲可以在家或者工作休息途中欣賞演出。」柏木由紀則說：「有粉絲跟我說在疫情期間生了BB，又讓我看到了新生BB或家中寵物，這些都是只有網上才能做到。」

此外，近月屢傳婚變的前一姐前田敦子，日前在社交網上載新相，公開拍攝明年月曆的花絮。穿上花碌碌外套的她站在窗邊，甫士與造型似足大媽。