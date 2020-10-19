【娛刺撈飯】送月餅瀨晒嘢！教千嬅拆彈

有句說話講得好，「任何你喜歡嘅事物，世上都有人覺得討厭」，「楊千嬅送月餅」事件就係最好嘅例子嘞。話說早輪中秋節，千嬅送咗盒雙黃白蓮蓉畀「阿姐」汪明荃，汪阿姐就以佢獨特嘅「汪阿Tag」喺網上「多謝千嬅」、祝佢「中秋快樂」。點知呢單嘢就被網友借題發揮、抹黑惡搞，令人不禁反思，送禮真係一門大學問呀！

首先必需要講，千嬅係值得讚嘅，佢識得主動向長輩送贈月餅，禮數周到、有長輩心，喺送禮文化盛行嘅地方，例如內地、台灣、日本，對長輩「識做」一啲都唔奇，但香港地？新年逗利是嗰陣就知有長輩，其餘時間「悉尼老鼠」啦。

之不過咁喎，「烈女不怕死」啫，送雙黃白蓮蓉之外，可唔可以加多盒流心同冰皮呀？係！喺老一輩眼中傳統月餅嘅地位，隨時等同黃金一樣咁珍貴，因為做金會、做月餅會，可以話係上一代印象深刻嘅回憶。但依家啲年輕一代，對「老餅」好有芥蒂㗎嘛，千嬅送盒雙黃白蓮蓉，結果就畀網友吼準機會搞搞震，若然千嬅嚟個套裝三響炮，整多盒流心奶黃，再加多盒冰皮添，即係好似汪阿姐Show出嚟收到嘅其他新潮月餅咁呢，網友有冇嘈吖？冇吖嘛！

當然啦，送禮本來只係送禮者同收禮者之間嘅事，但依家網絡世代，一件事唔擺上網猶自可，擺得上網就預咗變成一大班路人甲乙丙齊齊噴口水嘅「公共事務」。既然係咁嘅話，一係就唔好送禮，否則一送就要出手不凡，送到阿茂阿壽見到都流晒口水、「羨慕妒忌恨」嗰隻。嗱，除咗大堆頭，「禮」多摟死象之外，亦都可以效法阿姐將大卷千元現鈔收喺月餅盒裏面，嗰種別出心裁，等收禮嘅人發現之後，感受到無比受用嘅濃濃暖意。或者可以咁吖，送一盒傳統月餅，但就抽起兩至三個，改擺一部索價兩萬銀找番幾千蚊嘅摺疊手機入去，「阿姐 知你鍾意手寫Tag，我都好鍾意呀，呢部就當備用吖，希望你唔嫌棄」，到時千嬅嘅Haters，只能夠好似食滯月餅咁，要時間慢慢消化囉。

話時話，拍過《春嬌救志明》嘅千嬅，冇理由會犯上呢種送禮上嘅錯誤。事關戲入面春嬌唔滿意志明，上倉咁買買埋埋太多Collectors' Items，志明就話嘞：「Supreme喎！Supreme喎！」好明顯啦，任何嘢都有可能係志明喜歡、但春嬌討厭。雙黃白蓮蓉係咁，楊千嬅係咁，

連潮物都係咁。但潮物已經係最能夠塞住大部分人把口嘅Magic Item，因為就算有人要寸你，佢都要諗吓「會唔會反而被人笑我Out呢？」咁講潮嘅話，傳統月餅、冰皮、流心應該點排呀？

提提大家，中秋過咗，聖誕快到。圈中人唔想好似千嬅咁，送禮送到被一班Haters纏身，就要切記，一字記之曰：潮！送塊薑餅人搭部最新嘅第五代遊戲機吖！包你實食冇黐牙，「Thank you my dear」，網友聽到，只能夠咬碎銀牙！