朱主愛洗腦新歌變廣告歌　打造夢幻少女感

馬來西亞唱作女神朱主愛（小草），日前為內地護膚品廣告歌《愛的魔法圈》拍攝MV，這首歌也是改編自小草的原創單曲《老公公老婆婆》。MV在畫廊、房間、泳池、天台、唱片行、電玩空間等多個場景拍攝，小草也換了多個不同造型，營造出粉色撞色搭配，打造了十足的夢幻少女感，釋放甜美力。

拍廣告當天她從凌晨4點就開始準備，連續工作了超過20個小時才完成拍攝，其中在泡泡泳池的部分更有遇到過一些狀況，比較狼狽，她還險些滑到，但小草卻最滿意就是這個場景，她說：「因為出來的效果真的太夢幻了！」在拍攝過程中她大騷才藝，除了彈奏夏威夷小結他（Ukulele），還大顯身手打鼓，而花式籃球和畫畫更是說來就來。雖然小草自爆並沒有學過打鼓，但對音樂節奏相當敏感的她，在現場也是敲得有模有樣。

四年前，朱主愛的代表作《好想你》曾被改編成為一代廣告神曲，給人留下深刻印象。新創作歌曲《老公公老婆婆》繼續被廣告商睇中，改編成為護膚品廣告歌，特別是副歌部分的歌詞延續了之前廣告曲的「洗腦」風格，循環幾遍後就讓人難以忘卻。小草此次還特別為這個版本加入了原曲沒有的rap，令這首歌曲倍添俏皮。

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