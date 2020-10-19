瘦咗成個圈！麥浚龍由大碼變着加細碼

歌手麥浚龍（Juno）再次為自己新歌《我在切爾諾貝爾 等你》MV執導，構思了一個在切爾諾貝爾當地時鐘酒店，與女妓發生的故事，是源於董浦故事開端，就是在時鐘酒店裏面發生。Juno說：「喺《勇悍‧17》裏面，兩個角色喺香港一間Motel裏面相遇，到最終章想轉換場地，但同樣想畀番觀眾一份親切感，所以嚟到董折嘅中年，都係喺一間Motel，但人物時間處境都變遷了。」

雖然未能前往切爾諾貝爾拍攝，但場景成功塑造成北歐的那份冰冷淒美外，參與演出的女Model，也為MV帶來了想不到的震撼。Juno在眾多女Model中揀選了現在的人選，巧合地對方正是烏克蘭人，拍攝當日Juno與女Model詳談時，才知她正是核洩漏當晚出世，Juno感嘆這個奇幻的偶遇：「女Model話呢個本應係佢嘅生辰，係好開心嘅時刻，但對於當地人嚟講，就係好哀傷嘅一日。」

MV中的董折身形纖瘦，原來Juno特意為今次拍攝刻意減磅，這全因董折一角在早期患有躁鬱，Juno經過資料搜集，知道服用任何精神藥物，都會令人容易腫脹起來，所以他為了塑造角色，以一個健康的方法慢慢地減磅。Juno說：「為電影增磅減磅例子好多，但電影以外咁做，好多人會覺得唔值。今次《The Album》游走喺音樂、影像同文字之間，我只係將減磅呢個只係喺電影裏面發生嘅事，搬咗去音樂企劃裏面做。」

由於《The Album》是一個3年企劃，Juno便可以以年月去承載增磅減磅的明顯分別，令董折一角更見立體，不過今次減磅，Juno卻發現了一個壞處！他說：「我由着開L碼變成着XS碼，依家所有褲都唔啱着，要開始着吊帶。」

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