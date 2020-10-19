譚玉瑛深知圈內軌跡　冇諗過學朱茵轉型做演員

藝人譚玉瑛早前接受倪詩蓓及葉文輝（啤梨）主持的電台訪問，譚玉瑛分享在32年兒童節目生涯中的點滴，表示自己十分享受做兒童節目，拍攝時可以率先參觀不同的展覽、體驗不同的活動，認為拍攝兒童節目完全沒有工作壓力，而是去「生活」一下。

跟她合作過的節目主持例如周星馳、梁朝偉、朱茵等都成功轉型成當紅演員，她坦言深知圈內的軌跡，做同樣的事未必一定能得到同樣的結果，所以不曾想過。談及如何堅毅地令自己的生活變得更豐富，她會不斷接觸自己感興趣的事情，例如學煮法國菜、研習法文和普通話、兒童心理學等等，更到母親的抉擇做義工。她認為只有不斷進步才會快樂，所以多年來都堅持進修。

提到當年她為張敬軒擔任演唱會嘉賓，她笑言當時收到張敬軒電話時第一個反應是：「我唔識唱歌㗎！」但經過開會討論後，她對這次踏上給紅館感到十分有信心，因為出外時不少人說很喜歡自己，才發現原來自己很受歡迎。

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