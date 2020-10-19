被前男友軟禁！E Cup台灣網紅琪琪遇恐怖情人

台灣網紅何其多，有時可能只係記到身材，連個名都唔記得，咁就惟有靠個人奇特經歷突圍而出！其中入選台灣百大網紅之中的琪琪，就曾遇到過恐怖情人！經歷非常得人驚，佢分享兩年前在外國時，結交了內地的男友，佢意外發現內地男友床鋪下面有一把開山刀，梳化下還收埋槍。而當時男友情緒管理好差，只要心情不好就會亂掟嘢，琪琪因為人生路不熟，唔知點求救，後來甚至遭到男友軟禁，將佢嘅鞋收喺雪櫃入面，令佢冇辦法出去，後來因為新冠肺炎爆發，琪琪以返台灣防疫為由，終於擺脫前男友魔掌。

琪項雖然只有153CM高，但佢天生食唔肥，體重只有35公斤，不過胸部卻異常震撼，經過多年不斷上載性感相，終於走紅成為台灣百大網紅，而佢都分享做網紅好處，佢由B Cup升級到E Cup，整頭髮、美甲，甚至整形都可以代言，粗略估計已經慳咗過百萬新台幣。

而單身一段時間嘅琪琪依家擁有幸福愛情，佢透露係倒追男友，追到後再自己調教，大讚男友孝順又自愛，令姊妹淘好羨慕。

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