朱茵犧牲靚樣扮阿婆　黃貫中一眼認出：好想攬住佢

女星朱茵以一家三口姿態亮相內地綜藝節目《想想辦法吧！爸爸》，除了以泳裝示人外，還犧牲「女神」色相以老妝上陣，化身賣小食的地攤婆婆，戴上白色假髮及配上暗黃膚色，兼且一臉雀斑及白色眉毛，混在其他真地賣小吃的婆婆當中，造型幾可亂真，就連朱茵女兒也未發現，惟獨老公黃貫中感覺古怪，不斷上下打量她，未幾便認出太太，不過卻未有即場踢爆，還吩咐女兒於車程中畫全家福送給「婆婆」，又叫女兒攬攬「婆婆」，令朱茵感動非常。

事後朱茵笑說：「可以咁親近個女既緊張又開心，頭先見到老公抱個女尿尿，畫面好感動，兩父女比我想像中更快好好相處，呢幅畫對我好珍貴。」黃貫中對於一眼認出太太表示：「因為佢一上車冇講嘢，我就知佢身份，無論扮咩都認到佢，呢個妝嘅皮膚太爛，所以當時好想即刻攬住佢，咩都唔理。」

此外，曾表示穿泳裝會被老公詐型的朱茵，卻於泰國行程中來個大解放，以泳裝上陣享受陽光與海灘。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc