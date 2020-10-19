《木棘証人》劇透：羅仲謙復職保護韋家雄

第一集 (10/19)

沙展高力基（羅仲謙飾）在投注站為籌錢給女友戴碧琪還債而苦惱，期間被小偷袁震東（黃煒溏飾）搶去銀包。力基與下屬追捕震東，卻被督察鍾正英（秦啟維飾）捷足先登並揶揄一番。目擊証人李浩帆（韋家雄飾）到警署落口供，其代表律師李頌盈（張曦雯飾）堅拒浩帆擔任證人，力基與她爭辯。浩帆拾到力基的銀包，遂根據內裏的卡片致電力基，卻因執着的個性與他產生誤會。浩帆是大升成衣有限公司的主席，與任職大律師的妹妹頌盈出席由高層葉明鈞舉行的產品發布會，浩帆意外地令明鈞在會上大出洋相……

第二集 (10/20)

力基與下屬於掃黃行動中看見震東，追捕至一單位，浩帆一直尾隨並發現震東的女同黨。震東被力基制服在後巷，卻遭一人槍殺，匪徒更把槍指向浩帆。力基臨危拉開浩帆，可是浩帆意外撞傷頭部昏迷。浩帆甦醒後忘記槍擊案的經過，卻記起曾在公司見過震東的女同黨。力基引渡浩帆向公司秘書要求查看閉路電視片段，驚動了明鈞（徐榮飾）、頌盈等人，力基及後因正英（秦啟維飾）針對而被迫停職。力基探望浩帆，懷疑有人對他不利。突然，一神秘人持槍狙擊浩帆。

第三集 (10/21)

力基與浩帆、頌盈躲避匪徒，力基卻在升降機內突然呼吸困難倒地……浩帆自從被追殺後，終日將自己困在房中，除力基外不願跟其他人接觸。力基被重案組要求復職保護浩帆，二人南轅北轍的性格鬧出不少笑話。明鈞被猛人W追債，驚惶不已，為籌錢不惜藉買新機器為由，騙取公司資金，但文件卻需要浩帆簽名。浩帆從文件上找到錯處，堅拒簽署，明鈞氣結。力基想追查浩帆口中的女同黨，發現大升公司唯獨失去關鍵日子的閉路電視片段。

第四集 (10/22)

力基逼浩帆飲酒，意圖勾起他失去的記憶，頌盈得悉後大怒。碧琪被追債，詠音（張文慈飾）家更被淋火水，大驚下致電力基求助。力基將保護浩帆的工作轉交下屬後欲趕回家，卻因此被匪徒有機可乘，匪徒入屋向浩帆開槍，浩帆陷於生死邊緣……頌盈對力基的失職憤怒不已，浩帆事後竟堅持搬進力基家，卻重新布置電器家具，詠音大感不滿。頌盈依力基所言調查公司內鬼一事，並以閉路電視硬碟引內鬼現身……力基帶浩帆回警署，浩帆突稱嗅到殺手的氣味。

第五集 (10/23)

力基在警署帶浩帆尋找匪徒，目標竟是正英的下屬……案件告一段落，浩帆、頌盈請力基及其家人、下屬晚膳，答謝眾人協助，期間力基與碧琪（張秀文飾）表現癡纏，被頌盈看在眼內。浩帆因腦海中經常浮現力基的影像而感到困擾，遂約見心理治療師；又找力基幫助解決夢見他的煩惱。詠音意外得知浩帆是她任職學校的校董，遂利用他在校長面前挽回面子。明鈞被W追債，卻未能游說長樂簽署買機器的文件，意圖綁走浩帆，迫令長樂代為簽署……

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