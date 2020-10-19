本日日本：五星酒店歎村上隆花花下午茶

以小花圖案聞名的日本藝術家村上隆，現正參與東京森美術館「STARS展：現代美術的巨星們―—從日本邁向世界」的展覽，而東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）跟是次展覽搞聯乘，其2樓的餐廳French Kitchen於11月1日至12月23日期間，將推出以村上隆代表作品Kaikai Kiki太陽花為主題的下午茶套餐。該餐廳一向將傳統法國Bistro料理以別出心裁的方式呈現，今次的下午茶以甜點作主打，除了有重現七彩繽紛太陽花花瓣的鮮乳酪慕斯以外，亦將六本木Fiorentina Pastry Bouique的聖誕人氣蛋糕「泡芙塔」以太陽花的造型登場，在草莓蛋糕上擺放奶黃醬小泡芙，並以色彩繽紛的花花朱古力做裝飾，非常奪目。

除此之外，還有4種杯裝甜點和五顏六色的慕斯蛋糕，視覺和味覺都令人大滿足！另外還有一碟5款的鹹食，最引人注目的是用甜菜染色後像花朵般擺盤的煙熏三文魚，有如藝術作品般精美，套餐配搭洛杉磯有機茶品牌ART OF TEA，精緻甜點加上香濃茶品，在此度過午後時光的確非常愜意。餐廳還有特別設置的太陽花拍照點，不妨與閏蜜一起瘋狂打卡！每位收費4,800日圓（約HK$355）。

村上隆Flower Afternoon Tea

日期：11月1日至12月23日

供應時間：3:00pm及3:30pm（用餐90分鐘）

地址：東京都港區六本木6-10-3 東京君悅酒店2樓French Kitchen