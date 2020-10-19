日日被囡囡搞到成面口水　周柏豪開心過拍拖

藝人周柏豪為無綫娛樂新聞節目《StarTalk》任嘉賓，與主播許文軒大談出新歌感受，透露已有一、兩年沒有出新歌，期間經歷過低潮，對自己來說也很慘痛：「一生人都唔想再發生，呢首歌可以話係同大家同埋自己打氣，初初唱呢首歌嘅時候要投入情緒，每次都好激動，會諗番好多當時嗰種恐懼感，依家每次都好期待唱呢首歌，因為每次都有唔同嘅釋放，唱完自己會開心咗。」

而於疫情影響下，柏豪反而有更多時間陪伴女兒，他說：「見證到好多女兒嘅第一次，包括叫我爹爹，但我見證唔到我阿媽話我太太出咗去好耐未返屋企時，囡囡話媽媽曳曳，呢個我好想睇到，哈哈！」

談到與女兒關係時，柏豪說：「我覺得好似比拍拖更誇張，佢每朝都錫到我醒，佢會爬上嚟，上唇下唇都錫，搞到成面口水，係好冧！可能同太太拍拖太耐，所以同囡囡一齊嘅感覺更強烈。（擔心太太會呷醋？） 唔會！」

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