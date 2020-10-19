【中環插旗】全新特色美食雜貨店

對狂熱的旅遊人來講，外國隨便一間雜貨店、Cafe或超市，都可以讓大家消磨半日，現時還未可以成行，大家不妨將視線轉移至中環，全因最近該區新開的兩間美食雜貨店，無論日式便當、餐飲、美食、化妝品、服飾統統都有，而且滲出日系和歐洲風，置身其中，大家都可能以為去了旅行。

照顧上班族

來自日本的「DON DON DONKI 100QRC店」剛於中環開業，店內以「礦場尋寶」為概念，美食方面，為了照顧上班一族，特別推出多款全新便當，當中不乏使用高級食材，如選用近江和牛加北海道米製作的近江牛飯，蟹肉加三文魚籽搭配的蟹飯等。另外還有多款高質食材，如日本直送未經冷藏的魚生、即食沙律菜和水菜等，最啱健康的OL。放工後想鬆一鬆，店內還有不同的派對用品，如Cosplay服飾、玩味頭套、派對專用隱形眼鏡等，方便上班族隨時變身。新張期內有不少優惠，如入店後可領取限量贈品，買滿指定金額可獲限量版帆布袋、玩遊戲換精美禮品等，滿足大家需求。

Cafe連精品服飾

另一間位於鴨巴甸街的「拾伍．Aberdeen15」，樓高4層，地下1層是咖啡店，午間以輕食為主，供應如便當和飯糰等，小食則有清酒煮蜆、白酒煮青口和炸物等，配上花茶都不錯，晚上將會變成酒吧，供應特色雞尾酒。2樓則是售賣服飾和餐具，如來自日、韓和歐洲的古着，精緻的碗碟等，客人可以在內慢慢尋寶。至於3樓及4樓天台，擺放了不同的椅子和植物，最適合客人懶洋洋安坐打卡，悠閒消磨時間。