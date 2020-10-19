必學！Lily Collins瘦身美容技巧

熱播劇集《Emily in Paris》在全球各地掀起一陣法國熱潮，就連女主角Lily Collins的姣好身材和美麗膚質亦贏盡觀眾讚賞。（互聯網）

最近美劇《Emily in Paris》熱播，女主角 Emily（Lily Collins飾）引起了一波又一波的潮流熱話。劇中Lily Collins化身追夢少女，隻身去到巴黎開啟新生活，迎接事業、愛情和友情的三重驚喜與考驗。除了時尚的穿搭外，Lily的身材和皮膚狀態也令很多女生羨慕不已。女神的好身材也是得來不易，在經歷過厭食症後她培養出一套健康的瘦身方式，美容技巧亦值得參考。

Clean Eating愛好者

女神是「Clean Eating」的愛好者，所謂「Clean Eating」就是指進食天然健康的原型食物，不吃加工及油炸的食物。Lily Collins的進食習慣基本上以原型食物為主，澱粉會選擇藜麥，喜歡吃白肉（如雞、魚肉）和大量蔬菜。

補充足夠水分

雖然Lily Collins本身不喜歡飲水，但也會強迫自己飲足夠水分。早起會先飲一杯檸檬水，再以燕麥粥和水果當早餐。午餐搭配蔬菜汁或果汁，這樣便會有飽腹感，同時亦能補足夠營養。

偶爾讓身體抖一抖

減肥是一件漫長的事情，而Keep住身材亦是一輩子的事，偶爾放肆一下，避免過分壓抑。Lily Collins非常喜歡食甜品，同時也喜歡手作烘焙。她會選擇在與朋友聚會時，讓自己食甜品和高熱量食物放鬆一下，不過平時就會嚴格控制避免多吃。

每天保持運動習慣

過往Lily Collins很喜歡游泳，但現在更享受獨自一人邊聽音樂邊跑步，而她也會以運動作為一天的開始，培養每天都有運動的習慣。

每周3至5天肌肉訓練

Lily Collins愛用一個名為Body by Simone的健身訓練方式，此訓練可以綜合強化體能與調整體態。同時她亦會以芭蕾舞結合靜態力量，刺激肌群與肌力，令肌肉更柔軟，身體曲線更優美。

皮膚由日常護起

除了健康飲食和運動習慣外，Lily Collins亦會讓自己保持8小時的充足睡眠。做好基本的清潔和護膚步驟，沒有工作時只會用防曬、睫毛膏和潤唇膏，不化妝給皮膚休息，每天起床會更用冷水洗臉。