同湯洛雯結婚有共識　馬國明孖鄭嘉穎傾BB經

視帝馬國明攞獎後，工作、愛情一帆風順，對將來繼續「佛系」未有要求太多。與湯洛雯愛得甜蜜的他透露結婚、生仔有共識：「自己都鍾意小朋友嘅。」更笑言與鄭嘉穎、羅仲謙、鍾嘉欣拍劇時，也能搭嘴傾BB經。

馬國明近期忙拍《兒科醫生》，與一班已為人父母的演員，包括鄭嘉穎、羅仲謙、鍾嘉欣合作，他笑謂早前才完成《BB大晒》加上家姐有小朋友，平時開工也能夠搭得上嘴傾BB經。問到與湯洛雯感情穩定，可希望盡早結婚生仔？他說：「未咁快諗，但係大家都有共識朝住呢個方向，小朋友就隨緣，自己都鍾意小朋友，冇亦唔會失望。」他又指因為家姐已經有小朋友，媽媽恨抱孫的壓力大減。

去年奪「視帝」後，馬國明愛情、工作一帆風順，對未來則繼續抱「佛系」態度，他說：「疫情下好多地方裁員，有工開已經好幸福，唔能夠要求太多，自己亦冇咩所求，只係希望開開心心，家人身體健康。」他又指與女友想法接近，不會期望很有錢，不用憂柴憂米已覺得很幸福。

自爆加親密戲

提到他在無綫劇集《C9特工》中繼續演「貼地」角色，扮演賣菜佬入形入格，他說：「自己鍾意做貼地、草根嘅角色，開工舒服，衫、頭、妝都唔使執得好正，小市民角色都好似我，觀眾睇起嚟有親切感。」劇中他與高海寧首次演夫妻，甚有新鮮感，自爆有些是親密位因應劇情需要加戲：「親密戲唔算好多，大家都專業咁去傾，某啲位需要有就加番，唔需要就刪減咗，所以未必跟足劇本去做，演員都要有取捨，拍呢啲戲女仔唔尷尬，男仔就唔會尷尬。」他又指拍親密戲不用向湯洛雯備案，因大家也是專業演員。

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