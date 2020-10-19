黃耀英恨冇電話唔使覆李旻芳短訊　吳嘉儀15粒鐘冇Wifi

電子產品如電腦、手提電話令不少人提早出現眼患，有人認為減少運用電子產品能減低患病機會，有些藝人表示冇手機反而更加好，輕鬆得多，咁佢哋又會點消磨時間呢？

黃耀英：「我會覺得係一種解脫，因為咁樣我就冇壓力要成日覆我老婆（李旻芳）短訊。我可以去最近嘅公共圖書館睇書，順便避老婆，就算佢喺嗰度搵到我都冇問題，因為喺入面，大家都要安靜。」

雷深如：「如果冇咗電子產品或上網，我會仲開心，係件好好嘅事，因為自從做咗獨立歌手後，我又冇助手，好多嘢都係自己一腳踢，每日有好多message要覆，連訪問都要自己約，所以覺得有時間靜落嚟，係件好奢侈嘅事，我都想可以靜靜哋寫吓歌、睇吓書、睇場戲，唔使再睇住個電話。」

區瑞強：「對我嚟講唔會有太大影響，因為我出世時都冇呢啲嘢，唔同依家啲小朋友，冇咗電話要自殺。冇得上網我咪做運動打發時間囉，我鍾意打高爾夫球，一定唔會悶，不過我又唔抗拒呢啲科技，因為真係方便咗好多。」

張曦雯：「如果有日用唔到電子產品同埋上唔到網嘅話，我諗我會覺得好free（自由），因為唔使顧住update自己嘅社交平台同埋睇新聞，咁就可以花多啲時間陪吓屋企人、拍吓拖同行吓山咁，享受人生。」

吳嘉儀：「我早排搬去村屋，因為WiFi未裝好加上電話壞咗，嗰15個鐘真係有生不如死嘅感覺，因為我係一個唔悶得嘅人，所以就走出去屋外探索吓，但冇咗電話冇得睇地圖，搞到迷路，不過都幾得意，反而冇咗電話會睇多咗身邊嘅事物。」

蔡嘉欣：「我覺得OK呀！因為我讀小學嘅時候都係冇得上網，當時消遣活動反而着重人與人之間嘅交流或者做運動，所以冇嘅話都冇乜問題。至於點去消磨時間，我會同我啲貓貓玩多啲，做多啲運動，煮嘢食同煲劇囉！」

李幸倪：「我幾鍾意呢個感覺，幾實在，我覺得我可以適應到，科技進步好似拉近咗人與人之間嘅距離，但其實人同人反而變得疏離咗。」

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