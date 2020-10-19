《木棘証人》羅仲謙同張曦雯爆爭執

藝人羅仲謙（阿謙）、張曦雯、張秀文演出的無幾新劇《木棘証人》今晚首播，故事甫開首講述飾演沙展的阿謙，於投注站為籌錢幫「港女」女友張秀文還債而煩惱，後來偷聽韋家雄貼士贏錢，不過卻被小偷偷銀包，還被同局的督察捉到。

目擊證人韋家雄到警署錄口供，細妹曦雯擔任代表律師現身，並拒絕韋家雄做證人，結果阿謙與曦雯爭執，要上司出來調停。阿謙家姐張文慈因被人追數趕張秀文出門，張秀文情急下急Call阿謙返家，嗲聲嗲氣向阿謙詐嬌，但轉個頭就與張文慈針鋒相對，你一言我一語，阿謙即以腳傷為理由阻止她們爭辯，張文慈趁機勸阿謙分手，令阿謙左右做人難。

韋家雄意外執到阿謙遺失的銀包，並根據銀包內卡片致電，不過由於性格執着令雙方產生誤會，及後韋家雄趕到記者會，因整理弄髒上衣時發出聲音打擾進度，及後更把阿謙來電誤駁到大螢幕，鬧出不少笑話。

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