Marley Brinx　孖男友征戰四仔界

想上位有乜方法？簡單嚟講就係靠出位，而人氣脫星Marley Brinx就話畀大家知，唔需要言論惹火博出位，因為佢出道嘅經過就足以成為話題，究竟佢嘅故事有幾特別呢？依家一齊嚟睇吓啦！

情侶檔出道

大部分脫星都唔鍾意分享佢哋嘅感情生活，事關唔想牽連到身邊人嘅私隱，不過喺加拿大多倫多出生嘅Marley Brinx，由2015年出道至今，從來都唔會隱瞞自己嘅私生活，仲因為佢嘅背景，引起四仔迷嘅好奇心。今年26歲嘅佢，2009年同男友做網絡直播及自拍四仔放上網發售，收入相當唔錯。不過咁仲唔算激，皆因佢嘅對手唔一定係男友，好多時會搵埋其他男女一齊演出。佢表示同男友成日喺屋企覺得太無聊，因此開始玩四仔直播同拍片，最重要係收入豐厚，仲可以同其他對手獲得快感。

及至2015年1月，有一日佢同男友忽然喺度諗，點解唔直接搵四仔片廠合作呢？於是便聯絡成人網站Mofos，對方就回覆問佢哋幾時得閒傾合作計劃，結果雙方接洽後一拍即合，就係咁，佢同男友以情侶檔出道。

演出夠激烈

之後，佢哋演出兩套網絡四仔《I Know That Girl》及《Pervs On Patrol》，獲得理想成績。而當時Mofos問佢哋介唔介意同其他脫星及男優演出，Marley Brinx話當時佢同男友聽到對方提問後，唔使一秒就話唔介意，事關由佢哋自拍四仔後，就一直各有各玩，所以呢個絕對唔係問題，就係咁兩人便分別以個人身份征戰四仔界。

單飛演出嘅Marley Brinx先後為Tushy、Jules Jordan、Evil Angel等著名四仔片廠合作，更憑住漫遊後花園嘅激烈演出，獲得「後花園新星」嘅外號。人氣愈嚟愈勁嘅佢，喺2016年嘅AVN、XRCO同XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，同年舉辦嘅Spank Bank頒獎禮更奪得「最佳新面孔脫星獎」添！相信大家都好想知道Marley Brinx同男友嘅感情發展成點，原來2018年9月佢哋已經拉埋天窗，真係可喜可賀！

Profile

出生日期：1994年8月4日

身高：165cm

三圍：33C-23-34

Marley Brinx除咗喺社交網大派福利相之外，仲會將佢同老公嘅恩愛合照放閃，真係閃到人眼都花，不過粉絲們勁Like，瘋狂畀讚！