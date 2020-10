Marley Brinx　孖男友征戰四仔界

想上位有乜方法?簡單嚟講就係靠出位,而人氣脫星Marley Brinx就話畀大家知,唔需要言論惹火博出位,因為佢出道嘅經過就足以成為話題,究竟佢嘅故事有幾特別呢?依家一齊嚟睇吓啦!

情侶檔出道

大部分脫星都唔鍾意分享佢哋嘅感情生活,事關唔想牽連到身邊人嘅私隱,不過喺加拿大多倫多出生嘅Marley Brinx,由2015年出道至今,從來都唔會隱瞞自己嘅私生活,仲因為佢嘅背景,引起四仔迷嘅好奇心。今年26歲嘅佢,2009年同男友做網絡直播及自拍四仔放上網發售,收入相當唔錯。不過咁仲唔算激,皆因佢嘅對手唔一定係男友,好多時會搵埋其他男女一齊演出。佢表示同男友成日喺屋企覺得太無聊,因此開始玩四仔直播同拍片,最重要係收入豐厚,仲可以同其他對手獲得快感。

及至2015年1月,有一日佢同男友忽然喺度諗,點解唔直接搵四仔片廠合作呢?於是便聯絡成人網站Mofos,對方就回覆問佢哋幾時得閒傾合作計劃,結果雙方接洽後一拍即合,就係咁,佢同男友以情侶檔出道。

演出夠激烈

之後,佢哋演出兩套網絡四仔《I Know That Girl》及《Pervs On Patrol》,獲得理想成績。而當時Mofos問佢哋介唔介意同其他脫星及男優演出,Marley Brinx話當時佢同男友聽到對方提問後,唔使一秒就話唔介意,事關由佢哋自拍四仔後,就一直各有各玩,所以呢個絕對唔係問題,就係咁兩人便分別以個人身份征戰四仔界。

單飛演出嘅Marley Brinx先後為Tushy、Jules Jordan、Evil Angel等著名四仔片廠合作,更憑住漫遊後花園嘅激烈演出,獲得「後花園新星」嘅外號。人氣愈嚟愈勁嘅佢,喺2016年嘅AVN、XRCO同XBIZ頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」,同年舉辦嘅Spank Bank頒獎禮更奪得「最佳新面孔脫星獎」添!相信大家都好想知道Marley Brinx同男友嘅感情發展成點,原來2018年9月佢哋已經拉埋天窗,真係可喜可賀!

Profile

出生日期:1994年8月4日

身高:165cm

三圍:33C-23-34

Marley Brinx除咗喺社交網大派福利相之外,仲會將佢同老公嘅恩愛合照放閃,真係閃到人眼都花,不過粉絲們勁Like,瘋狂畀讚!