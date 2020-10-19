坐食山崩港星大舉北上　張智霖搵銀要緊復工做教授

新冠肺炎疫情令本港娛樂事業幾乎癱瘓，至今已整整10個月，李克勤及陳柏宇等先後自爆連月零收入。不少藝人見內地疫情受控，電影及電視等製作逐漸復拍，即決定接Job北上。

例如張智霖（Chilam）早前已偕同經理人返回深圳，完成隔離後即投入電影《掃黑行動》的拍攝，戲中扮演大學教授的他，被發現現身當地的一所大學開工，被粉絲拍下照片上載到社交網，令其電影造型率先曝光。Chilam受訪時表示：「除咗電影仲有其他工作，今次真係希望喺農曆新年前返到香港啦！」

張文慈（Pinky）9月初北上隔離時，手頭上只得一項活動，不過當時她已決定租住酒店候命，進度尚算理想，商演之餘又拍廣告，後來被通知有份參演的劇集《木棘証人》推出，也因早已與客戶簽約演出，未能返港配合宣傳，她說：「有時唔係完全講錢，有工作唔使坐喺度，已經好感恩嘞。」長期返回內地登台的許秋怡「失蹤」大半年，近日亦「拋夫棄子」北上隔離，然後接連唱幾場騷，務求盡快收復失地。

至於陳雅倫早前更突然發表「出走宣言」，明言難捨香港千呎大宅，未幾已現身惠州隔離，並拍片大晒日租160元人民幣（約185港元）的豪華行政套房，對隔離生活相當滿意。

洪天明則於社交網Po出與曾志偉及謝天華等在杭州的合照，眾人趁工作之餘聚舊，單看畫面已感熱鬧！

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