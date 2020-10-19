索女搜查官　查案定尋歡？

正所謂人不可以貌相，好多人樣子平凡，又帶點傻氣，卻身懷絕技。AV業界資深人士神仙乙表示，日本AV界有唔少臥底女搜查官主題嘅作品，仲有槍戰鏡頭，不過最引人入「性」梗係床戰場面啦，當中見到飾演女搜查官嘅女優百般享受，究竟佢哋係查案定求開心呢？

色誘社長

喺人妻花園劇場出品嘅《不能對丈夫說的秘密中出潛入調查》中，魔性之女里美尤莉亞飾演一位已婚辦公室女郎，有一日公司嚟咗一位新社長雅治，尤莉亞知道雅治年紀輕輕就能夠攀上社長之位，一定係用咗不法手段，於是佢決定色誘對方以便搵出證據。喺尤莉亞主動求歡之下，雅治果然色心大起，仲甘願玩各種SM玩意，不過雅治仲有一個愛好，就係激戰時一定要打真軍兼中出收場，為咗達到目的，尤莉亞只好投其所好，最後亦成功搵到雅治嘅罪證，將佢踢出公司！

與敵同眠

喺Ideapocket推出嘅《職業女搜查官漆黑NTR》入面，男主角木宏表面上係正人君子，其實係一名罪犯，為咗掩飾身份，公開招親進行假結婚。另一邊廂，女搜查官天海翼為咗套料，於是去應徵成為木宏嘅妻子，為咗唔想令對方起疑心，當然要做足妻子嘅本分，除咗煮飯，仲會行夫妻之禮。由於木宏嘅性能力超強，每次都令天海翼高潮迭起，結果喺愛慾與正義之間，佢會點選擇呢？

淪為性奴

SOD推出嘅《拯救膽小的我前輩女搜查官》，講述古川伊織飾演一位經驗豐富又能幹嘅女搜查官，喺一次任務中，佢帶住新人男下屬吉田行動，點知吉田相當騰雞，搞到任務失敗，更連累伊織畀班壞人捉咗。見到伊織秀色可餐，班壞人梗係唔會放過機會，實行瘋狂咁飽嘗美色，仲出動各種情趣玩具添！伊織因為受到強烈快感衝擊而變成色慾之女，甘願成為對方嘅性奴，至於仔吉田又點呢？佢忘記咗自己嘅職責，實行跟班壞人同流合污！

簡評

警匪片一向都夠刺激又夠張力，而日本AV界亦有唔少呢類題材嘅作品，就好似今日介紹畀大家嘅女搜查官系列咁。當中本仙最鍾意天海翼主演嘅《職業女搜查官漆黑NTR》，因為天海翼出道多年，床技同演技都咁出色，加上打交及槍戰場面都充滿逼力，好似睇電影咁緊張刺激呀！