跟風做Emily　鄺潔楹：Judy in HK！

不少港星都中了《艾蜜莉在巴黎》毒，包括鄺潔楹與歌手王灝兒（JW），當中鄺潔楹更戴上與女主角Emily同品牌的帽子自拍！她接受電話訪問時說：「大家都笑我係『Judy in HK』或者『Judy in TKO（將軍澳）』，哈哈！（模仿心得？）佢着嘅衫好多都係同色系，同埋好多配飾，例如Bucket Hat同絲巾。」她認為劇集以輕鬆手法帶出美、法的文化差異：「好鍾意女主角嘅衣着風格，所以即刻模仿。雖然Lily Collins係美國人，但佢好有法國女仔嗰種氣質，我都好想有。」

而JW則網晒昔日在巴黎拍下的獨照，又嫌《艾》劇太短：「希望快啲有第二季，睇完好掛住巴黎！女主角好勇敢，獨自去陌生地方工作，而且好多衫都好靚，我最鍾意佢去睇歌劇嗰套黑色裙同埋個頭飾。」

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