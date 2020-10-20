吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時

宜：開業、嫁娶、出行

忌：安床、作灶、補塞

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：1、2、4、6

幸運顏色：黑

肖指數 是日吉星：蛇

鼠：↑ 今天要多點笑容，你的笑容會令事情變得更簡單暢順，成功機會將大增。

牛：→ 當有好事之徒向你的上司打小報告時，懂得裝聾扮啞就是明智之舉。

虎：↓ 是日沖煞，煩惱皆因強出頭，勸你別鋒芒太露，因為衝鋒陷陣會見危機。

兔：→ 在無謂的事情上消耗了許多的精力，該放下的時候要懂得放下才好。

龍：↑ 朋友一言驚醒在夢中的你，讓你知道你所忽略的缺點，對你大有幫助呢！

蛇：★ 事業運上升，在上司面前放心發表你獨到的見解吧，會得到不錯的回應！

馬：→ 不要對別人要求太高，只會讓你徒添痛苦，降低要求吧，別讓心情煩擾。

羊：→ 伴侶其實是很關心你的，只是不懂得向你表達，給對方多一點提示吧！

猴：↓ 請好好組織你的計劃和想法，否則蘇州過後，到時才後悔，已經太遲了。

雞：→ 別以為你所做的事情，對方會不知道，只是他們不會直接揭穿你吧。

狗：→ 不要過於關注朋友的事，別人是有私隱的，別太八卦，否則會遭人責難。

豬：↓ 這天在工作上受掣肘，不易一展所長，進修有關課程惡補一下吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌

十二星座 是日運程

白羊：社交、人緣及戀愛運稍遜，與親友和伴侶相處，宜多予耐性和包容，及注意溝通。

金牛：情緒及家庭運不穩，感情、子女、家事等，變動及問題或會較頻，宜保持樂觀。

雙子：辭令及思考力稍遜，在學者宜多集中，在職者處理文書、傳訊等工序，宜多留神。

巨蟹：財運稍遜，約會及娛樂等開支較大宜多節約。財運不穩，開單、簽約等需予耐性。

獅子：人氣及情緒不穩，家庭運稍遜，家事或會較頻，與身邊人相處宜多予耐性和包容。

處女：體能及精神稍遜，集中力不穩，不論在學或在職，宜小心處理文書、傳訊等工序。

天秤：社交及財運不穩，情緒及家庭運稍遜，宜多加注意和伴侶、家人等的溝通情況。

天蠍：人氣稍遜，戀愛及事業運不穩，就公事進程或與伴侶相處，多予耐性和協調為佳。

人馬：精神狀態不穩，出勤、公幹及海外項目等或會遇有一點阻力，宜多休息及多放鬆。

山羊：社交及夫妻運稍遜，避免攜眷社交，減少談論人事或感情等問題，有助維持穩定。

水瓶：戀愛運不穩，就學業、宗教、旅行、移民及嗜好等話遇有意見分歧，宜多予包容。

雙魚：體能稍遜，工作壓力或較明顯，宜減少社交應酬，善用公餘爭取休息多睡覺為佳。

預測：本周大市，交投氣氛將較被動反覆。