Phil Collins 3度離婚　史上最高贍養費！

菲哥連斯（Phil Collins）結過3次婚，首任妻子是於1980年離婚的Andrea Bertorelli，而莉莉哥連斯（Lily Collins）是他與第二任妻子Jill Tavelman所生，婚後他與前度Lavinia Lang偷食，雖獲老婆原諒，但他於1994年提出離婚，並支付1.8億港元贍養費。1999年，他與翻譯員Orianne Cevey再婚，2008年離婚，今次更賠鑊甘，被分走2.6億港元，成為英國名人史上最昂貴的贍養費！早幾年二人復合，奈何女方早前紅杏出牆而怒撇他！

入行多年來，菲主唱的名曲多不勝數，當中以《Against All Odds》及《Another Day In Paradise》最受歡迎，並先後8次勇奪格林美音樂獎！

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