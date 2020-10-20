Lily Collins靠《艾蜜莉》爆紅　戰勝厭食症重生！

Netflix人氣劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）風靡全球，帶挈飾演女主角「艾蜜莉」的31歲英國女星莉莉哥連斯（Lily Collins）彈出！雖然其父菲哥連斯（Phil Collins）是樂壇猛人，但她未有靠父蔭，默默耕耘多年後，終等到好角色一劇爆紅！

60年代出道的英國男歌手菲哥連斯事業非常成功，身家估計高達3億美元（約23.4億港元），相反女兒莉莉的演藝事業卻不算大紅大紫，雖然身家估計亦有8百萬美元（約6,240萬港元），但與老竇差一大截！不過莉莉堅持唔靠老竇養，曾被傳媒篤爆同一對鞋着足4年，亦愛穿同一外套，堪稱新一代「慳妹」！

默默努力多年，莉莉最近捱出頭，愛情、事業兩得意！她主演的Netflix電視劇《艾蜜莉在巴黎》10月初啟播，劇情有如《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）法國風情版，講述她飾演的美國公關被派往法國工作，引起文化衝突，同時發展出友情與戀情。劇集憑靚人靚衫靚景吸引世界各地網民追看，在港亦引發煲劇潮，成為不少港女茶餘飯後的話題，莉莉亦因而人氣急升！

莉莉今年9月宣布與37歲美國導演Charlie McDowell訂婚，並在社交網大晒求婚過程。同為星二代的Charlie是低調的「女星殺手」，舊愛包括「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）現時的未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara），以及HBO人氣劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）。

莉莉兩歲開始做童星，在英國電視劇《Growing Pains》演出，雖然有個出名老竇，但不代表其演藝事業一帆風順。她少女時期曾為美國電視劇《花邊教主》（Gossip Girl）試鏡但失敗，2009年在電影《守護有心人》（The Blind Side）擔任配角，飾演珊迪娜布洛（Sandra Bullock）的女兒。而在《艾》劇之前的最紅角色，要算2012年於《魔鏡．魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）飾演白雪公主，不過影評毀譽參半，未有為其事業帶來突破。

2013年，她擔正《魔都獵人：骸骨之城》（The Mortal Instruments：City of Bones），與當時男友Jamie Campbell Bower共演，本來是有如《吸血新世紀》（Twilight）的少女小說系列改編作品，可惜票房不濟，只拍了一集便收檔。其後莉莉繼續在演藝界耕耘，2017年於Netflix電影《深刻入骨》（To The Bone）飾演厭食症少女，更為角色減到得棚骨，現實中的她亦曾受厭食症困擾，故該角色對她來說別具意義。除因不滿體形而患厭食症外，莉莉亦曾為一雙粗眉自卑，但其粗眉與氣質為她帶來「新世代柯德莉夏萍」美譽，而她最終亦學會接納自己。

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