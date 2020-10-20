孫儷搵老公做白老鼠　鄧超慘被拮冇人可憐

內地男星鄧超和太太孫儷不時互爆瘀事，繼日前鄧超被爆去做全身檢查，但竟去了婦科部門等了半天後，孫儷自爆向鄧超「突襲」玩拮針，流血當場，不過大批網友未有可憐鄧超，反而笑說是自找的。

孫儷發文說因剛買了血糖機，為了想測試一下，找老公做白老鼠，她留言：「早上5點起床，我和鄧先生要去機場，不到6點上車，我看到車上我新買的血糖儀，想給鄧超試試空腹血糖，鄧超同意，我按好了機器一針下去，他快罵人了，不到六點，你就給我扎針，他說，他瞬間就醒了，空腹血糖不錯4.6。」原來鄧超初以為血糖機，只是夾手指就可測量，全不知是要被拮針，所以當場中伏，他留言：「真的很痛！」

另外，鄧超早年和內地男星鹿晗和陳赫合作的內地綜藝節目《奔跑吧》系列大受歡迎，近日他們三子合體拍新節目《哈哈哈哈哈》，頑皮的鄧超在乘車期間，偷拍兩人睡相，不過網友反而取笑鄧超是年紀大的老人家，所以不用睡，故這麼空閒偷拍人家。

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