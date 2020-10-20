為拍無綫劇　海俊傑損失6位數內地商演

藝人海俊傑（海仔）自去年回歸無綫後，以非「親生仔」身份於一年間先後參演《法證先鋒IV》、《逆天奇案》、《陀槍師姐2021》、《兒科醫生》等重頭劇，演出機會多多，但亦因趕拍《兒》劇而白白「犧牲」了賺6位數的內地商演機會，他心痛說：「合共有10場騷，不過考慮到返內地一來一回，要隔離成28日拍唔到劇，所以咪推咗囉，其實仲有兩齣網大搵我做男一，不過全部都接唔到。」

問受無綫重用可有加人工？他坦言：「冇喎，喺呢個疫情下，無論台前幕後，各行各業都好難捱，莫講話加人工，依家日日有工開已經好感恩啦。」又說現時的工作心態是「做得就做」，自問是肯搏肯捱的演員，之前在《陀》劇和陳豪有場對打戲，雖然打到周身傷，但笑言已打上癮，他說：「祥哥（黎耀祥）年紀大8、9年都打得咁犀利，我諗自己操吓都打得嘅。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc