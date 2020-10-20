憑藉豐富經驗及專業團隊 東驥三十年來專注為客戶創造財富

【特約報道】作為香港首間由全華人開辦和管理之投資顧問公司，東驥基金管理公司今年剛好踏入三十周年。三十年來經歷過97金融風暴、科網股爆破、911事件、沙士、08金融風暴等無數風浪，依然屹立不倒，投資成績愈見理想，公司資產管理規模不斷擴大，董事總經理龐寶林接受本報訪問時指出，全賴東驥團隊滙聚一流人才，憑藉獨到眼光及多年累積經驗，沉着應對市場波動，才有今天的成績。

東驥---核心價值

專業

自1990年成立至今，以專業且前瞻性的市場洞察力及嚴格的質量控制，為客戶持續創富

全面

匯聚多元化的產品以及龐大的長期合作夥伴網絡，滿足個人及企業客戶的投資及配置需求

用心

用心聆聽客戶及洞悉市場需要，不斷與時並進，努力揀選最適合客戶的產品及提供最優質的服務

組合表現屢創佳績

多年來投資成績有目共睹，今年面對新冠疫情，東驥投資於中港及中美股票的組合，今年至10月上旬分別平均回報達40.2%及27.9%，遠遠跑贏恒生指數、國企指數及MSCI環球指數，成績表現理想。另一方面，龐寶林從不吝惜分享投資心得，多年來在報章編撰模擬投資組合，讓讀者閱讀他的投資心得後，能令財富增值。以刊登於報章的東驥模擬組合為例，截至2020年10月13日基金模擬組合年初至今回報為14.34%，自1997年成立以來至今總回報866.85%，平均年化回報為10.08%，為讀者們提供了堅實的投資組合參考，面對近年來社會活動及中美博弈持續，更針對性處理投資組合及靈活地部署，因時制宜。

結語

東驥已踏入三十而立之年，龐寶林總結時表示，好的投資就是在個人或企業所定的目標下，加入合適的風險管理，及早並超額完成目標。在目前市況下，投資的風險比不投資的風險低，最重要是要投資於疫情下依然有所增長並維持派息的企業、行業及地區，在擁抱新經濟之際要謹記「貪新不忘舊」，才能發掘合適投資機會，為客戶締造創富良機。