捲性取向風波　炎亞綸靠鄰居一句話走出低潮

台灣歌手炎亞綸宣布加盟新唱片公司，出道多年的他有感似乎一直與「歌手」的身份有距離，甚至產生念頭，令他懷疑自己對歌手身份命懸一線，他說：「也許會有人問我，我在堅持甚麼？」推出過很多專輯的他，曾被暗踩沒有成名曲，如今加入新東家繼續歌手手涯，他說：「真的好興奮，好險自己沒有放棄，以前沒有好好真正善待歌手身份，直到開始創作才發覺是這麼的精彩豐富。」

12月他將推出全新專輯，新歌全由創作，靈感源於兩年前，他因感情風波陷入低潮，將內心感受寫進歌曲裏。雖然他沒有明言，但翻查資料，當時他被爆「劈腿3男」，引起熱議，他因一句「我曾經對人付出真感情」，被傳是間接承認出櫃。在低潮期他坦言會強顏歡笑，但不敢直視人，他說：「連鄰居也不敢面對，在電梯裏還會把自己縮在角落。」直至某一天一位不認識的鄰居對他說：「我支持你。」令他得到鼓舞，感受到人間有情，終走出低潮，出道至今並不輕易認愛的他談到感情事，他笑說：「當我認愛就是結婚的時候。」

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