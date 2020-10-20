講緊前男友Sam？廖慧儀狂數罪狀：跟蹤威脅恐嚇性騷擾

今屆落選港姐廖慧儀，由參選到依家選完是非都未停過，風頭仲勁過冠軍謝嘉怡！繼早前佢舊愛Sam發表分手文自爆被狠飛「點解你要咁對我」，搞到網友都覺得Sam好慘，更直覺分手一事同《#後生仔傾吓偈》嘅孔德賢（Danny）有關，不過廖慧儀就冇公開承認分手，連日來仲上載同笑晒嘅照片，心情一啲都冇受影響。

事隔9日，廖慧儀終於按捺不住作出大反擊，睇嚟呢對舊情人都好鍾意將戀事放上網，網友就食晒花生！廖慧儀出咗個社交網限時動態，不過佢冇指名道姓係Sam，但答案都呼之欲出！

廖慧儀發文狂數對方說：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我EMAIL。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我WHATSAPP，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我打到我電話無電，出POST說我不是話要畀世人公審我，我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個POST唔係自己出，係ACCOUNT被人HACK咗再搵朋友食死貓猫，扮到事不關己，扮呀妹扮朋友搵我，日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。」

佢再指其實成件事可以報警處理，佢再作出警告叫對方唔好再騷擾佢：「你要嘅解決方法我已經一早做咗，相已經DEL咗，唔該你唔好再騷我打搞（擾）我，我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗下點解我被你騷擾咗一個月我都無咁做。點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都無出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」

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