高薪拍《全裸監督2》！ 西內瑪利亞剝衫演AV女王

日本男星山田孝之主演的話題劇集《全裸監督2》，日前已展開拍攝，早前曾傳出日本女歌手西內瑪利亞加盟演出，並會作大膽裸露演出，有雜誌終於證實消息，並拍到她現身片場拍攝。

10月中一個晚上，西內瑪利亞被拍到在東京歌舞伎町參與拍攝《全裸2》，同場還有男演員滿島真之介，西內身穿性感露香肩服裝亮相，是兩年半再在藝能界活動。她在劇中飾演以80年AV女王樹真理子為藍本的角色，樹真理子標榜有一雙巨乳，走開朗的淫亂路線，出過全裸寫真集，在當年的AV界甚吃香，所以西內在戲中毫無疑問要演出裸露場面。據知導演看中西內，是她跟樹真理子是臉長長，同樣有巨乳身材，西內在戲中會與滿島真之介有不少對手戲及火辣親熱場面。今次西內犠牲色相演出，薪酬相信比拍AV更高。

26歲的西內瑪利亞之所以轉型走三級女星路線，與3年前掌摑事務所社長有關，當年她發生掌摑事件後被封殺，翌年雙方不歡而散。西內離巢後飛到美國留學，之後轉戰做模特兒及出席品牌活動，但人氣已走下坡，加上今年因疫情導致工作量大減，唯有豁出去剝衫接拍《全裸2》博翻身，她早前在社交網留言：「真是刺激又有魅力的現場，好開心。」