特色美酒體驗　邊飲邊玩

香港人愛喝酒，閒時和三五知己摸摸酒杯底，過癮又忘憂。近日坊間都推出各式主題活動，無論是大熱的Gin，又或是日本的清酒、墨西哥的龍舌蘭都有得揀，而且大家不但可以品酒，還可以深入感受到箇中的文化和活動。

清酒祭典

由即日至11月8日，Miss SAKE Hong Kong於尖沙咀舉行「令和秋逸・祭典の旅」，讓大家盡情感受日本風情，建議大家先在「秋願小路」的秋逸大社鳥居前許個願，然後到「進擊の達摩」玩遊戲，緊接的「造枡工房」讓客人自己動手做出「DIY木枡環保保濕器」，最後在「競技の森」讓客人體驗日本祭典的經典小遊戲，如「瓶の呼吸」及「記憶の達人」等。留意場地於10月23日開設3個月期間限定的逸品館，館內除了有各樣生活精品，最值得留意就是清酒博物館「大酒場」，內裏會設置來自新潟的大型清酒自販機，到時會有超過50款清酒選擇。客人還可以在店內買到日本秩父蒸餾所威士忌桶熟成的咖啡豆、GEN玄茶葉套裝及威士忌桶木塊熏製果仁，以及佐賀縣的有田燒等特色產品，讓大家來一趟日本美酒之旅。

Gin酒盛會

迎來10周年的Monkey 47，由即日至11月6日，將中環3間酒吧變成主題旅館《The Wild Monkey Inn》，並有多項優惠及活動。在各間酒吧的指定時間，客人可用8折優惠品嘗Monkey Tonic，逢星期三和四，得獎魔術師Michael Lam會不定時出現，為大家表演互動。客人可邊飲邊玩解謎，化身成福爾摩斯，贏取豐富獎賞。每間酒吧更分別設計出限定的特色雞尾酒，包括酸甜開胃的Fountain of Youth、化身華麗紅鸛的Scarlet's Crown，以及果香十足的AK47，品嘗完雞尾酒後，還可以在指定酒吧，用免費提供的明信及郵票寫下感想，和老友分享。

和亡靈舉杯

上環墨西哥餐廳Te Quiero Mucho於10月29日至11月5日慶祝墨西哥亡靈節，客人只要畀指定價錢，就可以在2小時內任飲Olmeca Tequila為主調的系列特飲，以及精選葡萄酒、啤酒、Margarita雞尾酒和Michelada雞尾酒等，配合墨西哥風的Taco墨西哥捲餅、正宗牛油果醬或Quesadilla墨西哥芝士烤餅，滋味十足。為配合主題，每枱都有陶瓷骷髏頭，客人可邊飲邊畫，減壓又可表達創意，微醺下繪畫，靈感可能更澎湃。