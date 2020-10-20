疫境幾乎零收入！陳奕迅自爆患病：戶口好耐冇見過加號

「吹神」陳奕迅因疫情幾乎停工一年，只接過一個廣告，故自爆患上「荷包乾硬化」及「急性發錢寒」，笑言戶口很久沒見過加號！談到新歌MV中要跳現代舞，他笑言自己身手靈活，只是有某身體部位太「粗」！

歌神陳奕迅（Eason）推出廣東新歌《致明日的舞》，希望透過音樂令大家放鬆面對疫情下的生活。談到疫情對他的影響，問到近一年都停工？他即自爆患病：「我患咗『荷包乾硬化』同『急性發錢寒』，哈哈，其實好多人都係咁，只係我藉機會公開呢個病。（蝕咗幾多錢？）唔知，之前收入好平均，但好耐冇見到有加號，但我有積穀防饑。（幾時恢復工作？）呢年以嚟淨係拍過快餐店廣告同錄音。」

未知幾時開番個唱

問到去年取消的跨年演唱會何時會舉行？他笑言知道有傳楊千嬅爭贏他奪得今年年尾紅館檔期：「但我冇爭過，我冇入紙申請。（幾時開番演唱會？）講真未知係咪真係開到，我知道2021年應該冇乜期，因為聽聞今年取消嗰啲可以優先揀番出年，但我係上年，而且我要book好長嘅期，如果唔係補唔番製作費，哈哈，上年開25場，我要35-40日先得，因為預中間要抖。（心急開騷？）已經唔急啦。」

運動操fit

但Eason亦坦言疫情帶來的好處是多了時間在家做運動，比之前fit了很多的他表示：「我鍾意滑雪同打網球，如果螺絲生鏽就做唔到，所以想keep住螺絲、關節靈活，如果我60歲有40幾歲嘅身體幾好。」

同太太各自有空間

他亦謂現時多了時間與狗狗相處，亦與家人傾多了偈，問到太太徐濠縈可有嫌他煩？他笑言：「佢唔使對住我架，我哋好free，屋企每人都有自己角落頭。」講到他之前在家扮蜘蛛俠？他澄清不是其家：「嗰度係公司，有盞燈點都熄唔到，所以我上去（閣樓）check下。」

談到MV中有代表不同界別、年紀的舞者，表達社會上不同人士面對不同挫折及壓力，帶出從創傷、失敗中學習就會重拾好心情。他又坦言自己有在入面跳「現代舞」，笑言：「即係情緒帶動嘅舞蹈，我畀朋友睇個MV，佢睇得好投入，但我一出現佢就笑咗，可能佢未見過我跳現代舞。（跳舞好難？）唔係，其實我身體幾靈活，係略為粗咗少少啫，個手臂，哈哈。」

場地提供：香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong

化妝：Karry Wong

髮型：Derek Li @ Xenter

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