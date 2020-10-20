怪獸來襲！1：1哥斯拉淡路島樂園現身

雖然日本依然受疫情影響，但當地多間主題樂園並沒有停下發展步伐，近期紛紛有新設施登場！當中最有話題性的，莫過於兵庫縣淡路島的二次元之森剛在10月10日全新推出的「哥斯拉迎擊作戰——國立哥斯拉淡路島 研究中心」園區，內裏有以1：1比例打造的超巨大哥斯拉現身，你更可以透過飛索，闖入這隻大怪獸的口中呢

二次元之森 飛索闖進怪獸大口

二次元之森的哥斯拉園區佔地5,000平方米，玩家設定為國立哥斯拉淡路島研究中心的其中一員，首先會觀看一段由東寶製作的「哥斯拉迎 擊作戰」片段，讓大家更投入其中。而場內最好玩的項目，首選是空中飛索體驗，事關該項目的繩索會貫穿或橫跨區內高23米、長55米的超像真哥斯拉擺設！分別有兩條路線選擇，其一是全長162米、讓遊客能滑進哥斯拉口中的「闖進體內Course」，感受被怪獸「吞噬」的恐怖，另一條是全長152米的「體外監視Course」，讓你從外近距離觀察哥斯拉，同樣震撼非常。園區另設有射擊遊戲，拿起專用槍去對付不斷飛散的哥斯拉細胞。不可錯過的還有哥斯拉博物館，內裏將2016年《真．哥 斯拉》出現的東京站場景，及超過100隻怪獸Figure等展示出來。園區 旁邊的餐廳則會供應多款哥斯拉主題食品，粉絲們絕對大滿足！

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東京迪士尼樂園 必到《美女與野獸》城堡

東京迪士尼樂園亦於上月底有新園區New Fantasyland開幕。園區耗資￥750 億（約 HK$55 億），號稱是園區史上最大工程，焦點是重現了《美女與野獸》中野獸居住的城堡。整座城堡高30米，內裏設有全新大型遊樂設施「美女與野獸的魔法物語」，你可乘坐魔法咖啡杯，重溫《美》的經典場景，透過超逼真的機械人呈現《美》的故事，配合動畫樂曲的旋律，令人有如置身動畫世界內。城堡外的街道以貝兒與父親居住的村落為設計主題，可找到以愛慕貝兒的反派角色加斯頓為主題的加斯頓餐廳。稍後 更會開設東京迪士尼樂園初次登場的室內戲院 Fantasyland Forest Theatre，屆時可觀賞原創表演秀「米奇的魔幻音樂世界」，教人十分嚮往。

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日本環球影城 任天堂新店率先開幕

日本環球影城（USJ）原定7月開幕的新園區超 級任天堂世界（Super Nintendo World），會延遲至#明年春天開幕，不過當中的「馬里奧Cafe及商店」卻率先於10月16日率先開放！該店位於荷里活區，店內Cafe部分的牆壁採用了問號箱子及水管等招牌元素 作布置，食品包括有將馬里奧及路易吉的帽子化作夾餅，還有蘑菇外形的汽水樽。而毗鄰的商店則有以馬里奧、路易吉及碧姬公主作主題的收納袋、坐墊、鑰匙扣及證件套等發售，粉絲們要準備朝聖啦！