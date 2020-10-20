改變唱腔　林穎彤分享自愛小哲理

明日是星夢歌手林穎彤（Bella）生日，日前她開工已獲同事們提早送上蛋糕慶生，Bella說：「希望身體健康，多啲工作密密做，好開心剛派台嘅新歌《可不可以戀愛》有唔錯嘅反應，個MV喺一個星空背景下拍攝，成個感覺都好浪漫，首歌講咗好多女生嘅心聲，希望鼓勵大家迎難而上，對未來繼續帶住盼望。」

拋開上兩首派台歌的少女味，Bella今次在演繹上改用輕熟的唱腔，跟女生們分享自愛的小哲理，她說：「首歌名聽起嚟好似係等待人哋嘅答覆，但其實係對自己嘅提問，期待被愛之前，有冇先令自己成為一個可愛嘅人，期待得到其他人認同之前，有冇裝備好自己。」

其中一句歌詞「身軀再細小 都不顫抖 貧或富 成就有未有」最觸動她，她說：「好多時我哋會因為別人嘅說話，而變得冇自信唔開心，但事實上只有自己先可以主宰自己嘅人生。或者過程之中會迷失會受傷，無論喺愛情定係人生道路上，只要學識愛自己，堅守自己嘅信念，就會蛻變得更好，終會遇上真愛。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc