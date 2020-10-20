東沖有料到：因為一幅相片選擇了這間酒店

相信很多人在選擇外國酒店時都試過以下情況：於雜誌或Video看到一間酒店的畫面，被深深吸引下決定入住。而布吉島有一間酒店的設施，同樣有着令人一見傾心的魅力！

位於布吉島Kata海灘的酒店The Shore，雖然並非新開業，但這幾年來不斷增建，3年前只有40多間Pool Villa，現在已有90多間，而且每一間都享有海景，景觀令人讚嘆。與此同時，酒店內亦有不少充滿浪漫感覺的設施，其中之一是The Shore Chapel。話說有不少旅客十分嚮往峇里島的人氣教堂Blue Point Chapel，有見及此The Shore便找來同一位設計師出手，在酒店範圍的山崖邊位置炮製了一所水中教堂The Shore Chapel！

自己當年於北海道度假見過當地的水中教堂，因獨特又富浪漫感的設計成為了旅客的熱門景點。相比之下The Shore Chapel造型同樣美輪美奐，尤其黃昏時段更見迷人。由於疫情影響，旅客未能到訪，於是酒店想到了一個特別的主意，將教堂化身為私家餐飲地帶，讓情侶可在此用餐。教堂用餐採取包場制，連Private Dinner（約4至5個Course）兩位收費約THB12,000（約HK$3,000），在此談心睇日落，絕對浪漫溫馨。你又會否因為這些相片，有衝動入住這間酒店呢？

胡慧沖