江伊晴蕭唯展互相鼓勵走出生意低谷

藝人江伊晴（前名江若琳）日前接受香港開電視訪問，兩年前她與朋友合資開設貓酒店，今年更細舖搬大舖，她說：「呢件事對我嚟講好瘋狂，好多人覺得我癲咗，疫情下最差試過淨係得一間房租出，但點解喺呢個市道下，我仍然想搬間大啲嘅舖，係因為呢兩年，呢盤生意真係令我好開心，好有成功感，幫到好多主人，現時有二百幾個熟客。」

疫情下經營困難但江伊晴從未想過放棄，因背後有老公蕭唯展（Oscar）不斷鼓勵，她說：「佢畀我好大嘅支持，喺生意差嘅時候，我有問佢應該點做，佢話做生意一定有高有低，遇到少少難關就放棄，咁呢個並唔係我自己。」

疫情下江伊晴老公的生意同樣受到衝擊，她說：「我梗係有關心佢嘅工作，疫情下啲人少咗出街食飯，生意一定有影響，不過唔會好擔心，佢做咗生意咁多年，我會喺旁邊不斷支持佢。」

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