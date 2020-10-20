跟經理人公司打官司 G.E.M.仍身處內地申押後獲批

歌手G.E.M.鄧紫棋（原名鄧詩穎）去年與前經理人公司蜂鳥音樂發生合約糾紛，互相興訟控告。G.E.M.今日（20日）透過律師向高院聆案官法庭申請，延遲呈交訴訟文件清單，獲得聆案官批准，最新的限期定於今年11月17日。

G.E.M.的律師今天向法庭表示，G.E.M.現在身處內地工作，估計要到本月底才會回香港，抵港後又要隔離檢疫14日後才能自由活動，故需更多時間才能處理準備官司的工作。

不過蜂鳥音樂的律師就表示，先前法庭已延後過呈交清單的限期，而蜂鳥方面已在原限期前完成，若再延期便可能動搖到整宗案件的準備時間表。

聆案官在考慮雙方陳詞後，決定批准G.E.M.的要求，將呈交清單的限期延後，但就表明如當日她仍不能交出文件清單，其抗辯書及反申索書都會被撤銷，到時蜂鳥可以向法庭申請直接勝訴判決。

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