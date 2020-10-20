開箱男︰ZenFone 7　「反」傳統影靚相

今時今日，手機攝力愈來愈強，但前置鏡頭技術卻是原地踏步。ASUS去年一部ZenFone 6首創翻轉鏡頭，撳個掣後置鏡頭即變自拍鏡頭，令自拍質素幾何級提升。時隔一年升級版ZenFone 7系列，不但由雙鏡升級至3鏡，還加入了自動追蹤、8K錄影及指向性收音等玩法，即刻同大家開箱睇吓！

翻轉更流暢

新機內置升級版3鏡頭,分別是6,400萬像素廣角主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭及最高支援3倍光學變焦與12倍數位變焦的望遠鏡頭，配合3個虛擬變焦鍵，Selfie時撳個掣便能拍攝不同焦距的自拍照，當中超廣角焦距達到14.3mm，背景輕鬆入鏡，連自拍神棍都唔使用！除了鏡頭像素與數量增加，新機連步進馬達也一併改善，扭力提升2.2倍，加上全新角度感測器，實測翻轉比上代流暢穩定，而用戶更可把常用的3個翻轉角度儲存起來，相當細心。

動態追蹤2.0

針對近年Vlog需要，ZenFone 7 Pro的8K@30 fps超高清質錄影搭載了電子防手震技術，Model無論快步影景或自拍，甚至上落樓梯，它依然能夠穩定拍攝，媲美三軸雲台相機。值得一提的還有升級版動態追蹤 2.0功能，可以自動追蹤主體，自由調節拍攝角度及大小,試玩發現成功率頗高，至啱用來追拍無時停的人或小動物。指向性收音則是近年旗艦手機的新興功能，此機透過3組麥克風與偵測演算法,在收音時自動過濾風切聲，藉此強化主體聲音。

<規格表>

制式︰LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 865八核心

記憶體︰8GB RAM、128GB ROM

屏幕︰6.67吋 (2,400×1,080解像度)

鏡頭︰6,400萬廣角+1,200萬像素超廣角+800萬像素遠攝

電池容量︰5,000mAh

體積︰165.08×77.28×9.6mm

重量︰230g