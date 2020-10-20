半夜有人爬上張床　陳豪Enjoy被叫起身屙夜尿

藝人陳豪、唐詩詠及森美下午現身上環出席鐘錶展，陳豪台上發言指自己時間寶貴，一分一秒也不想浪費，他受訪續謂：「真係唔夠時間用，但每個人都係1日24小時，唯有過得『精』啲啦。（晚晚都唔夠瞓？）OK嘅，只係有時要起身幫（小朋友）冚被，又或者畀人叫醒陪去屙夜尿，但enjoy嘅，好似早幾日突然有人半夜上咗我哋張床，事後先知係二仔！」

他透露以往都愛收藏錶隻，家中最貴一隻大約價值6位數：「會分開低、中、高（價）咁玩，但依家小朋友嘅學費都有排搞，冇玩好耐喇。再買錶嘅話，都係買畀小朋友，要有GPS，佢哋走失咗都搵得返番。（減少買禮物畀太太？）冇，一樣嘅，係（減）我自己啫，佢哋4個把聲加埋大過我，但真係enjoy嘅。」

談到舊愛廖碧兒被傳明年3月出嫁，陳豪大方回應：「傳啫，證實咗先啦，但無論如何，我都會送上祝福嘅。」

至於唐詩詠則表示「身同感受」：「我明白佢嘅感覺，我屋企都有3個小朋友（3隻貓），佢哋有兩隻年紀大，1隻係BB，我要分配時間照顧佢哋，例如餵食、餵藥同抹身等等，依家學識分配時間，我諗我第時有自己嘅小朋友，都可以搞得掂喇。」詩詠又自爆剛出來做事獎勵自己，花上6位數買了一隻名錶：「不過一直以嚟都驚戴花，只係攞出嚟欣賞。」身旁陳豪即取笑她：「唔戴就真係喇，梗係戴到爛，攞去service啦。你唔係買啲科技電子嘢，都係擺喺屋企唔用，等佢變落後呀？」搞到全場爆笑。

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