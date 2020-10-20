魚網黑絲配長靴！70歲李司棋回春變少女

藝人李司棋出席消毒燈活動，穿黑色魚網配短褲長靴，全黑裝束，甚為有型，年屆70的她，早前更獲網民讚有少女感，她講笑說：「多謝！下一世。」不過自言很喜歡穿魚網襪，是黑絲fans，她說：「早知唔着Boots，咁肥大髀只可以着黑色，唔可以着白色，以前細個成日着白色網襪。天氣寒，光脫脫露出大髀感覺唔好，好似條頸都會怕寒，魚網係好有用，好嘢嚟，如果着爛咗，我會剪咗中間一截套上手，着住唔會跣落嚟，非常好，保護免寒氣。￼」

她說疫情下工作沒有大影響，笑言一向冇工作，唯一影響少出街。近日成日經常在家炮製大閘蟹，招呼朋友，示範多種北方人的食法。問司棋姐有否聯絡關菊英，她說：「有食飯（傳菊姐身體有問題？ ）覺得佢冇問題，皮膚靚過以前，好食好住，只係去少咗去旅行，佢精神好好，反而我有小毛病成日聲沙，一咳啲人就討厭你。」又提到早兩年前往探望李香琴，不太認得人，令她感覺難受。

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