網友變生意拍檔　蘇麗珊Yanny合作開餐廳

藝人蘇麗珊月內二度榮升做老闆娘，繼上星期開按摩店之後，今日再加盟Super Girls成員陳穎欣（Yanny）的東南亞餐廳分店，二人合共投資6位數字，而蘇麗珊男友Kenny亦是股東之一，擔任設計總監，Sweet爆大方影合照。

受訪時，蘇麗珊自爆跟Yanny相識經過，原來一切由網友做起：「我Follow咗佢好耐，一直都係互Like相，不過冇機會見面，我做Fans咁，有睇佢啲劇，直到今次合作先見面。」Yanny亦笑話：「應該冇人好似我哋咁，見咗面幾個月就搞生意。」問到為何萌生合作念頭？蘇麗珊指一直有幫襯總店，加上分店有藝術元素覺得很有趣：「不定期同唔同嘅藝術家合作，牆上面會掛畫，而賣畫嘅收益係會做慈善捐出去，成件事好有意義。」

Yanny指疫境擴大飲食版圖開分店感到開心，問到若蘇麗珊跟男友在決策上有意見分歧，豈不是做了中間人？Yanny笑言：「冇諗過咁多，但佢哋唔會嘅，我認識佢哋都好斯文，冇火爆嘅一面，就算佢哋鬧交都會互Say Sorry。（朋友多數因財失義喎。）呢個你（蘇麗珊）自己拆點佢啦，哈哈！」蘇麗珊就自認是乖乖女，會聽從拍檔意見，Yanny再接話：「做生意我哋仲係初哥、學習階段，Kenny係前輩。」

問到之後會再想開分店？Yanny坦言餐廳成功進駐商場都不是易事，要靠好多人共同努力，故暫時都想專注分店生意上：「試菜都試咗成個星期，入商場都會有壓力，始終第一間有一定嘅水準，就好希望第二間都有。（多啲落舖打躉做生招牌？）會呀！我哋學識沖嘢飲，可以做店長。」

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