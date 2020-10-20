「國民初戀」除剩比堅尼　32F林莎魔鬼濕柴撼壯丁

台灣童顏巨乳靚女特別多，好似之前紅到由網紅變綜藝節目常客嘅元元（吳婕安）咁，佢32F索女好友、有「國民初戀女友」之稱嘅林莎（Lisa）都一樣咁引人犯罪！最近佢拍攝節目《極智對決 誰梭了算》，仲博到盡即場除剩比堅尼Top，簡直令人心動～

真性情又可愛嘅林莎人氣爆登，大受粉絲愛戴，今次佢本身係以黃色外衣上陣，點知到佢比賽玩水上滑梯時，佢為求勝利一於轄出去，除到得返年粉色比堅尼，波濤洶湧咁衝落泳池，真係畫面感十足！

落到水佢亦冇停落嚟，係咁彈上彈落玩水泡，現場眾人都目不斜視，最後林莎當然係贏晒啦，仲獲隊友大讚佢夠決心，為遊戲都肯犧牲色相！

其實林莎個人敢衝敢玩，擁有魔鬼濕柴之外，佢最令人印象深刻嘅當然係天使般嘅蘿莉臉蛋，一早就已經係網友眼中嘅初戀女神，佢仲喺節目《綜藝玩很大》中同台灣藝人鐘昀呈（小鐘）組成CP，令宅男又愛又恨。

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