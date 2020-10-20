復古軍錶　呈現舊香港情懷

復古腕錶設計向來都大有市場，尤其是一些採用五、六十年代風格的潛水腕錶或軍錶款式更加一直備受錶迷追捧。今回GrowthRing & Supply（GRS）推出的Project Rising Drop 2就特別選擇一枚復古軍錶作載體，將腕錶源自50年代的設計精髓與現代製作技術結合，投射出GRS團隊對舊日香港產物情有獨鍾的喜好。

這枚GRS x WMT PANTON「GRS H↑K 1959」聯名腕錶採用316L精鋼磨砂錶殼配搭拱形纖維鏡面，內裏搭載日本製MIYOTA 8215全自動機芯。錶盤用上俗稱「Tropical」的漸變褪色效果，將原為黑色的錶面變成深淺不一的啡色，呈現出如同古董腕錶因長期受到日光照射所產生的化學作用；而指針及時刻亦同樣以人手製作出Patina舊化效果，為腕錶營造出如同使用數十年後的歲月痕迹。可以雙向扭動的錶圈則以黃銅加上特效樹脂模仿過往常用於製造舊式轉盤電話及燈具等的酚醛樹脂（Bakelite），擁有通透色澤且富立體感。錶盤上「12」時及「6」時位置分別有「GRS」及「H↑K」字樣，後者加入的「Broad Arrow」箭頭標誌是昔日英軍於香港所使用，至今於一些街道建築仍然可以看到此標誌。此外，錶盤上「3」時位置設有放大鏡的日曆顯示，更特別採用中文字體取代常見的阿拉伯數字，完美帶出此枚腕錶由香港設計的創作精髓。

全球限最100枚並刻有獨立編號的腕錶可以選配3-Link精鋼錶帶或黑色NATO尼龍錶帶；同時為配合復古腕錶設計，GRS亦特別聯同皮革錶帶品牌ANZIANO合力製作出特別版錶帶，設計採用意大利全人手製作的植鞣皮革（Vegetable Tanned）製成。原色的皮革錶帶會隨着使用習慣變成自然的深淺效果，而錶帶帶面亦壓印上雙方的品牌標誌，並加入「Broad Arrow」箭頭拉線細節，與GRS x WMT PANTON「GRS H↑K 1959」設計完美匹配，同時20mm闊度的皮革錶帶亦可以與家中收藏的復古腕錶珍藏配搭使用。